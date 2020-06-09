Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu mu?

Dinimizdeki iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla, vatandaşlar Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerini beklemeye başladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geçtiğimiz bayramda birçok ödeme tarihi erkene alınmıştı. Türkiye'de bulunan yaklaşık 12 milyon emeklinin gözü ise onları biraz olsun ekonomik alanda rahat ettiren bayram ikramiyelerine çevrildi. Diyanet 2020 takvimine göre 31 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na günler kala emeklilerin hesaplarına bin TL'lik ödemeler yapılacak. Buna göre; 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu? İşte, kurban bayramı emekli ikramiye ödemelerine ilişkin tüm detaylar…

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emeklilerin gözü kulağı kurban bayramı ikramiyesinde! Ülke genelindeki milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren bayram ikramiyesi 2020 tarihine ilişkin detaylar merak ediliyor. Buna göre; kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?