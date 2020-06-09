Kurban bayramı tarihi: 2020 Kurban bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı için sayılı günler kaldı... Bu nedenle de 2020 Kurban Bayramı tarihi ve bayram tatilinin kaç gün olduğu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Corona virüsü nedeniyle, bu sene Kurban Bayram'ında hac ibadetinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği bilinmiyor. Suudi Arabistan'da salgın henüz kontrol altına alınabilmiş durumda değil. Kurban ibadeti için ise detaylar Diyanet İşleri tarafından yakın zamanda açıklanacak. Haberimizde, 2020 Kurban Bayramı tarihi ve hangi güne denk geldiği ile ilgili detaylar yer almaktadır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi