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tarihi: 2020 Kurban bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayram'ına yaklaşmamızla birlikte birçok vatandaş, tarihini araştırma başladı. Müslümanlar için önemli ibadetlerden biri olan kurban kesmek, bu bayramda gerçekleştiriliyor ve İslam'ın şartlarından biri olan hac ibadeti, bu bayramda yapılıyor. Peki, takvimine göre 2020 kurban bayramı ne zaman? Haberimizde, Kurban Bayramı tarihi, kaç gün olduğu yer alıyor.

Giriş Tarihi: 9.6.2020 09:59 Son Güncelleme: 9.6.2020 10:12 ABONE OL
Kurban bayramı tarihi: 2020 Kurban bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

için sayılı günler kaldı... Bu nedenle de 2020 Kurban Bayramı tarihi ve bayram tatilinin kaç gün olduğu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Corona virüsü nedeniyle, bu sene Kurban Bayram'ında hac ibadetinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği bilinmiyor. Suudi Arabistan'da salgın henüz kontrol altına alınabilmiş durumda değil. Kurban ibadeti için ise detaylar İşleri tarafından yakın zamanda açıklanacak. Haberimizde, 2020 Kurban Bayramı tarihi ve hangi güne denk geldiği ile ilgili detaylar yer almaktadır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

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Kurban bayramı tarihi: 2020 Kurban bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
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