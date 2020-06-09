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'deki yol çökmesinde yaşanan dehşet anları kamerada!

Dün gece saatlerinde 'deki kumpirciler çarşısında yolda meydana gelen çökme sonucu, bir kadın göçüğün içine düşmüş, bazı dükkanların da malzeme dolapları devrilerek hasar görmüştü. Yaşanan korku dolu o anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.6.2020 10:50 Son Güncelleme: 9.6.2020 11:23 ABONE OL
Ortaköy'deki yol çökmesinde yaşanan dehşet anları kamerada!

Görüntülerde yolun çöktüğü anda bazı vatandaşların çukura düştüğü görülüyor. Olayın ardından etraftaki vatandaşların çukurdaki insanları kurtarmaya çalışması da görüntülere yansıyor.

Son dakika: Ortaköy'de Kumpirciler Sokağı'nda dehşet görüntüleri! Çöken yolun vatandaşları yutma anı kamerada | Video

Olayda yaralanan 1 kadın vatandaşlar tarafından çukurdan çıkartılmış ve olay yerine gelen bir ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Son dakika: Ortaköy 'Kumpirciler Sokağı'ndaki çökme anı görüntüleri ortaya çıktı! Yaşanan dehşet kamerada | Video

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Ortaköy'deki yol çökmesinde yaşanan dehşet anları kamerada!
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