Ortaköy'deki yol çökmesinde yaşanan dehşet anları kamerada!

Görüntülerde yolun çöktüğü anda bazı vatandaşların çukura düştüğü görülüyor. Olayın ardından etraftaki vatandaşların çukurdaki insanları kurtarmaya çalışması da görüntülere yansıyor.

Son dakika: Ortaköy'de Kumpirciler Sokağı'nda dehşet görüntüleri! Çöken yolun vatandaşları yutma anı kamerada | Video

Olayda yaralanan 1 kadın vatandaşlar tarafından çukurdan çıkartılmış ve olay yerine gelen bir ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Son dakika: Ortaköy 'Kumpirciler Sokağı'ndaki çökme anı görüntüleri ortaya çıktı! Yaşanan dehşet kamerada | Video