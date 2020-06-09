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Paravan şirketlerle elektronik ticaret firmalarını dolandırdılar

'da kurdukları paravan şirketler aracılığıyla elektronik ticaret firmalarını 400 bin lira dolandırarak zarara uğratan 7 zanlı, Siber Suçlar ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.6.2020 16:58 ABONE OL
Paravan şirketlerle elektronik ticaret firmalarını dolandırdılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları paravan şirketlerle elektronik ticaret firmalarını dolandırdıkları belirlenen bir suç örgütünü takibe aldı.

Örgüt üyelerinin paravan şirketler aracılığıyla firmaları 400 bin lira tutarında dolandırdıkları belirlendi.

ÖRGÜT LİDERİ 142 SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı. Suç örgütü lideri, sahte kimlikli yakalanan S.O'nun, 142 suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu ve 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait kuruluş evrakları ile 51 bin lira nakit para ele geçirildi.

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Paravan şirketlerle elektronik ticaret firmalarını dolandırdılar
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