Plazadan tarlaya

Kovid-19 salgınıyla birlikte insanlar devasa süpermarketlerden daha butik işletmelere yönelmeye başladı. Sektördeki boşluğu fark eden birçok girişimci, köy köy ürün toplayıp birinci elden son tüketiciye ulaştırıyor. Erdem ve Cansu Gönül çifti, sektör değiştirip kendilerini yerel tohumla temiz tarım yapmaya adayanlardan. Üç yıl önce plazalardaki işlerini bırakan çift, Muğla Fethiye'ye yerleşip hayallerinin peşinden gitmeyi tercih etti. Tertemiz ürünleri birçok haneye ulaştıran Gönül çifti, şunları söyledi:Biz İstanbul'dan Fethiye'ye göç eden bir aileyiz. Genel olarak farkına vardığımız şey "tükettiğimiz gıdaların olumsuz etkileri" oldu. Özellikle kronik hastalıklar için kullanılan ilaçların; şişkinlik, halsizlik, kaygı, uyku bozukluğu, odaklanma zorluğu vb. etkilerinin de bulunduğunu fark ettik. İşi gücü bırakıp, tüketeceğimiz gıdaları zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanmadan üretirken Muğla'da bulduk kendimizi. İklimiyle, toprağıyla, güneşiyle en doğru yer olduğunu gördük.3 yıl içinde geldiğimiz noktada; zehirsiz tarım uygulamaları ve arıcılık yapan, doğal gıdaya ulaşmak bir yana, doğal gıda üreticisi haline gelen bir aile olduk. Var gücümüzle çalışıyoruz.