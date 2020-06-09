Polisin kaçan aracın lastiğine sıktığı kurşun yolcuya isabet etti

22 Şubat günü, Trafik denetleme şube müdürlüğünde görevli polis memurları, Zincirlikuyu istikametinde denetim yapmaya başladı. Saat sabaha karşı dört sularında bir araç, polis memurlarına doğru hareket ederken yaklaşık 200 metre mesafe kala farları söndürerek, durmaya başladı. Polis memuru, aracın yanına gitmek için hareket ettiğinde ise araç U dönüşü yaparak geldiği istikamette ters yöne doğru ilerlemeye başladı. Polis memuru H.Y., araca dur ihtarı yapmak için önce havaya bir el ateş etti. Aracın hızlanması ardından H.T., sürücüyü durdurmak için aracın tekerine bir el ateş etse de araç bir süre sonra gözden kayboldu.

YOLCU YARALANDI

Polis ekipleri durumu devriye görevlilerine bildirip, olay yerinde gerekli incelemeyi yaptı. Sabaha karşı Bakırköy Devlet Hastanesi'ne başvuran bir şahısın sırtına kurşun isabet etmişti. Tedavisi yapılan A.B., hastane polisine durumu anlattı. İnceleme yapılan kurşunun, polis memuruna ait bir tabancaya ait olduğunu tespit etti.

KURŞUN POLİS TABANCASINDAN ÇIKTI

Tespit sonrası ifadesine başvurulan A.B., arkadaşlarıyla eğlenmek için Etiler'de bulunan bir gece kulübünden döndüklerini, çorba içmek istedikleri için durduklarını ve geldikleri istikamete doğru geri dönüş yaptıkları sırada bir el ateş sesi duyduklarını ve korktukları için olay yerinden uzaklaştıklarını belirtti. Araç şoförü de olayla ilgili arkadaşının ifadesini destekler beyanda bulunurken, ters yönde gittiğini fark etmediğini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis memuru H.T. İse, olayda kasti bir kusurunun olmadığını, görevinin gereğini yerine getirdiğini beyan ederek, 'İhtar için havaya ateş ettiğimde ters şekilde aracıyla hareket etmeye başladı. Amacım tekerleğe ateş edip durmalarını sağlamaktı. Kurşun yüksek ihtimalle sekerek şahsa isabet etmiştir. Güvenlik görüntüleri izlendiğinde kusursuz olduğum fark edilecektir. Şahsı istemeden de olsa yaraladığım için üzgünüm' ifadelerini kullandı.