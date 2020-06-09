Sınava alınmayınca öğretmenine silah çekti!

Diyarbakır'da geç kaldığı için sınava alınmayan üniversite öğrencisi öfkesine hâkim olamayınca öğretmenine silah çekerek öldürmekle tehdit etti. Olay geçtiğimiz yıllarda Diyarbakır Dicle Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda meydana geldi. Akademisyen Mustafa U., sınav yaptığı sırada geç kalan öğrencisi Mehmet Y.'yi sınava almadı. Öğretmeninin kendisini sınava almamasına sinirlenen genç adam belinde taşıdığı kurusıkı silahla müdür Mustafa U.'nun odasını bastı. Mehmet Y., odada bulunan diğer akademisyenlere hitaben 'Dışarı çıkın' diyerek okul müdürünü ölümle tehdit etmeye başladı.

TUTUKLANDI

Mehmet Y., belinden çıkardığı silahı müdürün masasına koyarak 'Bu benim ruhsatlı silahım, istersem seni burada öldürürüm' şeklinde konuştu. Yaşanan tartışmanın üzerine Mustafa U., polisi arayarak kendisine tehditler savuran öğrencisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Üniversiteye gelen polis güçleri, şüpheli Mehmet Y.'yi gözaltına alarak karakola götürdü. Karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen genç öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Mustafa U.'nun şikâyetinin ardından Mehmet Y. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda öfkeli öğrenci hakkında 'Silahla Tehdit' ve '6136 Kanuna Muhalefet' suçları kapsamında toplamda 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

3 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Mehmet Y., öğretmenini tehdit etmediğini üzerindeki silahın ise düşmanları olduğu için ruhsatlı olarak satın aldığını ifade etti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda Mehmet Y'nin Mustafa U.'yu silahla tehdit ettiğine hükmederek 2 yıl 1 ay, ruhsatsız silah taşımaktansa 10 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY CEZAYI YETERLİ GÖRMEDİ

Yerel mahkemenin kararı sonrası Yargıtay'a giden dosyada verilen karar yeterli görülmedi. Yargıtay tehdit olayı sırasında odada başka akademisyenlerinde bulunduğunu mahkemenin tanıklarında ifadesine başvurması gerektiğini ve zincirleme suç hükümleri uyarınca cezada artırıma gitmesine hükmetti. Dosya tekrar yerel mahkemeye gönderilerek tekrar yargılama yapılacak.