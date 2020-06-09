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Son dakika: kalktı mı? 18 yaş altı gençlerin ne zaman bitecek?

Corona virüs salgını sebebiyle kararına tabi tutulan 18 yaş altı gençler, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı’ndan çıkacak son dakika kararını bekliyor. Salgının yayılımını en aza indirgemek amacıyla ülkemizde görülen ilk vakaların ardından belirli yaş gruplarına sokağa çıkma yasağı getirildi. Salgınla mücadelede gelinen noktada normalleşme süreciyle birlikte pek çok kısıtlama gevşetildi. Şimdi ise geçtiğimiz hafta alınan kararla dışarı çıkma izni haftada 2 gün olarak belirlenen 18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile ilgili yeni kararların açıklanması bekleniyor. kalktı mı, ne zaman bitecek? İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 9.6.2020 15:43 Son Güncelleme: 9.6.2020 15:45 ABONE OL
Son dakika: 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Corona virüs salgınının ilk haftalarında 20 yaş altı gençlere getirildi. Normalleşme sürecine dair kararların alındığı Kabine Toplantısı'nda, 20 yaş olarak belirlenen sınır 18'e çekildi. Normalleşme takvimine göre haftada 2 gün dışarı çıkma izni bulunan 18 yaş altı gençler için uygulanan kısıtlamaya yönelik, bugün yeni kararlar alınması ve son dakika açıklaması olarak duyurulması bekleniyor. kalktı mı, ne zaman bitecek? Konuyla ilgili son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

18 YAŞ ALTI KISITLAMA NE ZAMAN KALKACAK? ÇOCUKLAR NE ZAMAN HANGİ GÜNLER SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek? gibi birçok soru uzun süredir milyonlarca kişinin gündemindeki yerini alıyordu. Bugünkü Kabine Toplantısı'ndan konuyla ilgili yeni kararların çıkması bekleniyor.

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Son dakika: 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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