Son dakika: 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Corona virüs salgınının ilk haftalarında 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı getirildi. Normalleşme sürecine dair kararların alındığı Kabine Toplantısı'nda, 20 yaş olarak belirlenen sınır 18'e çekildi. Normalleşme takvimine göre haftada 2 gün dışarı çıkma izni bulunan 18 yaş altı gençler için uygulanan kısıtlamaya yönelik, bugün yeni kararlar alınması ve son dakika açıklaması olarak duyurulması bekleniyor. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? Konuyla ilgili son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

18 YAŞ ALTI KISITLAMA NE ZAMAN KALKACAK? ÇOCUKLAR NE ZAMAN HANGİ GÜNLER SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek? gibi birçok soru uzun süredir milyonlarca kişinin gündemindeki yerini alıyordu. Bugünkü Kabine Toplantısı'ndan konuyla ilgili yeni kararların çıkması bekleniyor.