SON DAKİKA - Düğünler ne zaman yapılacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? Bugünkü Kabine Toplantısı'nda açıklama yapılacak mı?

Corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında kapatılan birçok iş yeri normalleşme süreci ile faaliyete geçmiş olsa da düğün salonları henüz açılmadı. Düğün sezonu açılış tarihlerine ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip eden çiftler gözlerini bugün uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevirdi. Kabine Toplantısı'nda düğün sezonu açılış tarihlerine ilişkin açıklama yapılıp yapılmayacağı ise merakla bekleniyor. Buna göre; düğünler ne zaman yapılacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İşte düğün sezonu açılış tarihi son dakika gelişmeleri...

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı ile birlikte düğün sezonu açılış tarihlerime ilişkin açıklama yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor. Evlilik hayali kuran çiftler corona virüsü engeline takıldığı için gelecek resmi açıklamalara gözlerini çevirdiler. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü konuya yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Buna göre; düğünler ne zaman yapılacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

İşte son dakika haberine yönelik detaylar...