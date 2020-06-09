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- yapılacak? ? Bugünkü 'nda açıklama yapılacak mı?

Düğün sezonu açılış tarihlerine ilişkin haberleri yakından takip ediliyor. Bugün uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze yapılacak olan 'nda yapılacak olan açıklamalar merakla beklenirken evlilik hayali kuran gençler son gelişmeleri yakından takip ediyor. 1 Haziran tarihinde normalleşme sürecine girilmesinin ardından yasakların kaldırılması durumunda düğünler etkilenmemiş, corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında kapatılan düğün salonları hizmet vermeye başlamamıştı. Buna göre; yapılacak? ? Kabine Toplantısı'nda açıklama yapılacak mı? İşte son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 9.6.2020 10:20 ABONE OL
SON DAKİKA - Düğünler ne zaman yapılacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? Bugünkü Kabine Toplantısı'nda açıklama yapılacak mı?

Corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında kapatılan birçok iş yeri normalleşme süreci ile faaliyete geçmiş olsa da düğün salonları henüz açılmadı. Düğün sezonu açılış tarihlerine ilişkin gelişmelerini yakından takip eden çiftler gözlerini bugün uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze yapılacak olan 'na çevirdi. Kabine Toplantısı'nda düğün sezonu açılış tarihlerine ilişkin açıklama yapılıp yapılmayacağı ise merakla bekleniyor. Buna göre; yapılacak? ? İşte düğün sezonu açılış tarihi son dakika gelişmeleri...

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı ile birlikte düğün sezonu açılış tarihlerime ilişkin açıklama yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor. Evlilik hayali kuran çiftler corona virüsü engeline takıldığı için gelecek resmi açıklamalara gözlerini çevirdiler. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü konuya yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Buna göre; ? Düğün salonları ne zaman açılacak?

İşte son dakika haberine yönelik detaylar...

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SON DAKİKA - Düğünler ne zaman yapılacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? Bugünkü Kabine Toplantısı'nda açıklama yapılacak mı?
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