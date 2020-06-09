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haberi: 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? Çocuklar ve 18 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek, kalktı mı?

Salgın sürecinde alınan kararla kısıtlamaya tabi tutulan 18 yaş altı ile ilgili gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Salgının yayılımını azaltmak amacıyla gerçekleştirilen kısıtlamaya tabi tutulan bu yaş grupları bilindiği üzere belirlenen gün ve saat aralıklarında dışarı çıkabiliyordu. Geçtiğimiz hafta AK Parti MYK toplantısının ardından gelen açıklama ile bu izin gününün iki güne çıkartıldığı bildirildi. Buna göre; milyonlarca genç ve çocuk "Çocuklar ve 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 18 yaş altı sokağa çıkma izni olan günler ve son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 9.6.2020 07:18 ABONE OL
Son dakika haberi: 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? Çocuklar ve 18 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek, sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

haberler… Geçtiğimiz hafta gerçekleşen AK Parti MYK toplantısı ardından 18 yaş altı sokağa çıkma izni ile ilgili yeni bir düzenlemenin başladığı bildirildi. Uzun bir süredir yalnızca bir günlüğüne dışarı çıkabilen gençlerin ve çocukların izinlerinin iki güne çıkartıldığı bildirilirken öte yandan vatandaşlar "18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili gelen tüm son dakika açıklamalarına ve 18 yaş altı ile ilgili gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz…

18 YAŞ ALTI KISITLAMA NE ZAMAN KALKACAK? ÇOCUKLAR NE ZAMAN HANGİ GÜNLER SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek? Gibi birçok soru uzun süredir milyonlarca kişinin gündemindeki yerini alıyordu. Bilindiği üzere bu yaş gruplarının dışarı çıkabilecekleri gün sayısı ikiye çıkartılmıştı. İşte çocukların dışarı çıkabilecekleri o gün ve saatler…

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Son dakika haberi: 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? Çocuklar ve 18 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek, sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
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