Son dakika haberi: 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? Çocuklar ve 18 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek, sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Son dakika haberler… Geçtiğimiz hafta gerçekleşen AK Parti MYK toplantısı ardından 18 yaş altı sokağa çıkma izni ile ilgili yeni bir düzenlemenin başladığı bildirildi. Uzun bir süredir yalnızca bir günlüğüne dışarı çıkabilen gençlerin ve çocukların izinlerinin iki güne çıkartıldığı bildirilirken öte yandan vatandaşlar "18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili gelen tüm son dakika açıklamalarına ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz…

18 YAŞ ALTI KISITLAMA NE ZAMAN KALKACAK? ÇOCUKLAR NE ZAMAN HANGİ GÜNLER SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek? Gibi birçok soru uzun süredir milyonlarca kişinin gündemindeki yerini alıyordu. Bilindiği üzere bu yaş gruplarının dışarı çıkabilecekleri gün sayısı ikiye çıkartılmıştı. İşte çocukların dışarı çıkabilecekleri o gün ve saatler…