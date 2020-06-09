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haberi: Kocasına yakalanınca balkondan atladılar! iki ölümle son buldu; 50 yıl hapis istendi...

Ajansların aktardığı bilgisine göre ölümle biten için 50 yıl hapis istendi! Söz konusu olay geçen sene 'de yaşandı. Karısının kendisini aldattığını düşünen , eve erken geldi ve eşi 'u, arkadaşı ile yakaladı. İç çamaşırlı vaziyette yatak odası dolabına saklanan Aykut'u gören Hüseyin Kurt deliye döndü. Yaşanan arbede sonucunda Zeynep Kurt ile Aykut Demirtuğ, 5. kattaki balkondan aşağı atlayarak hayatlarını kaybetti. Yaşanan bu olaydan sonra sanıklar Hüseyin Kurt ve Engin Cuğ hakkında 50 yıl hapis cezası istendi. Son dakika haberine göre olaydan önce mesajlar da ortaya çıktı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.6.2020 08:09 Son Güncelleme: 9.6.2020 08:11 ABONE OL
Son dakika haberi: Kocasına yakalanınca balkondan atladılar! Yasak aşk iki ölümle son buldu; 50 yıl hapis istendi...

Aldatıldığından şüphelenen , eve erkenden geldi. Kapıyı uzun uzun çaldı ama açan olmadı o sırada kendi evine söylenen döneri getiren kuryeyi görünce şoka girdi. Yukarı çıkan eş, eve girince yatak odasında bir çift ayak gördü. Dolaba saklanan karısının sevgilisini gören Hüseyin Kurt; 'a saldırdı. İddianamede geçen ayrıntıya göre ise aldatma konusunda şüphelenen Zeynep'in eşi ve Demirtuğ bir kafede oturup bu konuyu da konuşmuşlar. gelişmesine göre kocası tarafından sevgilisiyle basılan ; hemen ailesini arayıp durumu da bildirmiş...

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Son dakika haberi: Kocasına yakalanınca balkondan atladılar! Yasak aşk iki ölümle son buldu; 50 yıl hapis istendi...
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