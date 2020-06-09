Son dakika haberi: Kocasına yakalanınca balkondan atladılar! Yasak aşk iki ölümle son buldu; 50 yıl hapis istendi...

Aldatıldığından şüphelenen Hüseyin Kurt, eve erkenden geldi. Kapıyı uzun uzun çaldı ama açan olmadı o sırada kendi evine söylenen döneri getiren kuryeyi görünce şoka girdi. Yukarı çıkan eş, eve girince yatak odasında bir çift ayak gördü. Dolaba saklanan karısının sevgilisini gören Hüseyin Kurt; Aykut Demirtuğ'a saldırdı. İddianamede geçen ayrıntıya göre ise aldatma konusunda şüphelenen Zeynep'in eşi ve Demirtuğ bir kafede oturup bu konuyu da konuşmuşlar. Son dakika gelişmesine göre kocası tarafından sevgilisiyle basılan Zeynep Kurt; hemen ailesini arayıp durumu da bildirmiş...