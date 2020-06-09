Son Dakika Haberi: WhatsApp kullananlara kötü haber! Bunu yapan yandı

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp ile ilgili ortaya atılan son dakika haberi kullanıcıları bir hayli kızdıracak. 2 milyar kullanıcıya sahip olan WhatsApp, kullanım deneyimini en iyi hale getirmek için yeni özellikleri test ederken, ortaya güvenlik açıkları da çıkıyor.

WhatsApp'ın yeni özelliklerinden biri olan 'Tıkla sohbet et' özelliği, kullanıcıların uzun süredir beklediği bir kolaylığı sağlıyor. WhatsApp'ın tıkla sohbet et özelliği, telefon rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerle sohbet başlatmanıza olanak veriyor.