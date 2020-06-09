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Haberi: kullananlara kötü haber! Bunu yapan yandı

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması , özellikle corona virüs sürecinde kullanıcı sayısını katlamaya devam ediyor. Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp, her geçen gün yeni bir haberle gündeme gelirken, bu sefer ortaya atılan iddia kullanıcıları bir hayli kızdıracak. Gelen haberine göre, WhatsApp’ta yeni bir güvenlik açığı daha ortaya çıktı. Öyle ki ortaya çıkan bu güvenlik problemi milyonlarca kullanıcının verilerini tehlikeye sokuyor.

Giriş Tarihi: 9.6.2020 16:15 Son Güncelleme: 9.6.2020 16:21 ABONE OL
Son Dakika Haberi: WhatsApp kullananlara kötü haber! Bunu yapan yandı

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan ile ilgili ortaya atılan haberi kullanıcıları bir hayli kızdıracak. 2 milyar kullanıcıya sahip olan WhatsApp, kullanım deneyimini en iyi hale getirmek için yeni özellikleri test ederken, ortaya güvenlik açıkları da çıkıyor.

WhatsApp'ın yeni özelliklerinden biri olan 'Tıkla sohbet et' özelliği, kullanıcıların uzun süredir beklediği bir kolaylığı sağlıyor. WhatsApp'ın tıkla sohbet et özelliği, telefon rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerle sohbet başlatmanıza olanak veriyor.

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Son Dakika Haberi: WhatsApp kullananlara kötü haber! Bunu yapan yandı
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