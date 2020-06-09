Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberler... Hatice Çelik çocuğunun gözleri önünde can verdi! İstanbul Arnavutköy'de korkunç olay!

haberler... çocuğunun gözleri önünde can verdi! Arnavutköy'de korkunç olay!

Gelen haberi ile bugün Arnavutköy'de dehşet verici bir cinayet yaşandı. 5 Çocuk annesi eşi tarafından oğlunun gözü önünde vurularak öldürüldü. Yaşanan olay sonrasında kocası tarafından vahşice katledilen kadın kadının yakınları ile cinayeti işleyen Veysi Çelik'in yakınları arasında arbede yaşandı. Olayın başından sonuna kadar orada olan Hatice Çelik'in oğlu ise annesinin cansız bedeni yanında gözyaşı döktü. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen ekiplerin değerlendirmeleri ile Hatice Çelik vücudunun çeşitli yerlerine gelen 4 kurşunla hayatını kaybettiği tespit edildi. İşte gelen son dakika haberine ilişkin ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 9.6.2020 07:55 Son Güncelleme: 9.6.2020 07:56 ABONE OL
Son dakika haberler... Hatice Çelik çocuğunun gözleri önünde can verdi! İstanbul Arnavutköy'de korkunç olay!

haberler… Bugün sabah saatlerinde Arnavutköy'de yine bir kadın cinayeti yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ve eşi arasında çıkan tartışmanın ardından sokağa çıkan 5 çocuk annesi kadın eşi tarafından pompalı tüfekle canice katledildi. Sokak ortasında yaşanan dehşet anında edinilen bilgiye göre; Hatice Çelik vücuduna isabet eden 4 kurşunla ne yazık ki yaşamını yitirdi. Yaşanan tüm bu olaylara tanık olan ve annesi gözünün önünde can veren İshak Çelik ise annesi Hatice Çelik'in cansız bedeni yanında gözyaşı döktü. İşte bugün sabah saatlerinde gelen son dakika haberinin ayrıntıları…

İSTANBUL ARNAVUTKÖY'DE DEHŞET! ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE CAN VERDİ…

İstanbul Arnavutköy'de yaşanan olay gelen bilgilere göre sabah saatlerinde yaşandığı kaydedildi. Hatice Çelik eşi Veysi Çelik tarafından oğlunun gözleri önünde can verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve polislerin yaptığı ilk inceleme sonucunda 5 çocuk annesi kadının vücudundaki 4 kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberler... Hatice Çelik çocuğunun gözleri önünde can verdi! İstanbul Arnavutköy'de korkunç olay!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA