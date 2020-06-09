Son dakika haberler... Hatice Çelik çocuğunun gözleri önünde can verdi! İstanbul Arnavutköy'de korkunç olay!

Son dakika haberler… Bugün sabah saatlerinde İstanbul Arnavutköy'de yine bir kadın cinayeti yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Hatice Çelik ve eşi Veysi Çelik arasında çıkan tartışmanın ardından sokağa çıkan 5 çocuk annesi kadın eşi tarafından pompalı tüfekle canice katledildi. Sokak ortasında yaşanan dehşet anında edinilen bilgiye göre; Hatice Çelik vücuduna isabet eden 4 kurşunla ne yazık ki yaşamını yitirdi. Yaşanan tüm bu olaylara tanık olan ve annesi gözünün önünde can veren İshak Çelik ise annesi Hatice Çelik'in cansız bedeni yanında gözyaşı döktü. İşte bugün sabah saatlerinde gelen son dakika haberinin ayrıntıları…

İSTANBUL ARNAVUTKÖY'DE DEHŞET! ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE CAN VERDİ…

İstanbul Arnavutköy'de yaşanan olay gelen bilgilere göre sabah saatlerinde yaşandığı kaydedildi. Hatice Çelik eşi Veysi Çelik tarafından oğlunun gözleri önünde can verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve polislerin yaptığı ilk inceleme sonucunda 5 çocuk annesi kadının vücudundaki 4 kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi…