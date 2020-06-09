Son dakika haberler... Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? 9 Haziran 2020 günlük corona tablosu ile vaka sayısı son durum!

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz gün açıklanan 8 Haziran Türkiye corona virüsü vaka sayısı tablosuna göre; ülkemizde son 24 saat içerisinde gerçekleşen 39 bin 361 testten 989 vatandaşımızın salgına yakalandığı tespit edildi. Hal böyleyken ülkedeki pozitif hasta sayısı 171 bin 121 olarak kaydedildi. Türkiye'de son haftalarda vakaların gözle görülür düşüş yaşamasıyla beraber bir süredir durgunluğunun devam ettiği biliniyor. Yetkili isimler her fırsatta tam da bu süreçte sosyal mesafenin önemini hatırlatıyor. Peki, 9 Haziran Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte geçtiğimiz günün verileri ile 9 Haziran Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre; 8 Haziranda son 24 saatte 39 bin 361 test yapılmış olup 989 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkemizde salgın kontrol altına alınsa da virüsü yenmenin en önemli yolunun tam da bugünlerde çok daha tedbirli olunması gerektiği ise uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

9 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Henüz bugüne dair koronavirüs vaka sayısı açıklanmadı. Günlük tablo her gün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından twitter hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. İşte tüm gelişmeler…