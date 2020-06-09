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uçuşlar ne zaman başlıyor? tarih verdi: Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak, hangi ülkelere?

tarafından gelen açıklaması ile beraber milyonlarca vatandaş " uçuşlar ne zaman başlayacak?" sorusunu internet aracılığı ile sorgulatmaya başladı. Bilindiği üzere koronavirüs salgını sürecinin başlarında alınan karar ile uygulanan seyahat kısıtlaması normalleşme adımları ile son bulmuştu. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı seferlerinin başlayacağı tarih bildirildi. Gelen son açıklamada ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu kademeli olarak tam 40 ülkeye seferlerin başlayacağını bildirmişti. Buna göre; Türk Hava Yolları açıklaması ile yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İç ve dış hatlar ne zaman açılacak? İşte konuya ilişkin gelen açıklamaların detayları…

Giriş Tarihi: 9.6.2020 09:38 Son Güncelleme: 9.6.2020 09:39 ABONE OL
Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? THY tarih verdi: Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak, hangi ülkelere?

Gelen haberi ile normalleşme adımları çerçevesinde "Yut dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?" sorusu da yanıt bulmuştu. 1 Haziran tarihi itibarıyla yurt içi seyahat kısıtlaması kaldırılırken öte yandan konuya yönelik bir diğer açıklama da ürk Hava Yolları () Genel Müdürü Bilal Ekşi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapıldı. Planlanan takvim bildirilirken bu doğrultuda kademeli olarak 40 ülkeye seferlerin yeniden başlayacağı bildirildi. Bu noktada seyahat planları yapan vatandaşlar yurt içi ve uçuşlar ne zaman başlayacak? İç ve dış hatlar ne zaman açılacak? Sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar…

YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? HANGİ ÜLKELERE UÇUŞ SEFERLERİ AÇILDI?

Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Bu sorunun yanıtı, normalleşme sürecinin başlaması ile beraber en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. 1 Haziran itibarı ile yurt içi uçuşları başlarken gözler, yurt dışı uçuşlarının başlayacağı tarihe çevrildi. Konuya dair açıklama ise yapıldı.

İşte detaylar…

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Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? THY tarih verdi: Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak, hangi ülkelere?
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