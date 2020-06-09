Türkiye'de corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomi alanında birçok yeniliğe ve değişikliğe gidilmişti. Bilindiği üzere işten çıkarma yasağı 17 Nisan tarihinde geçici yasa maddesi ile uygulamaya geçmişti. Salgına dair uygulanan kısıtlama ve önlemlerin bir bir kaldırılmaya başlaması hali bu yasanın ne zaman sona ereceğinin merak edilmesine yol açtı. Bu sürede ücretsiz izne çıkan veya işine devam eden vatandaşlar konuya yönelik güncel bilgileri araştırırken Yeni İstihdam Kalkanı paketinin detayları belli oldu. Yayınlanan pakette salgın ile gelen işten çıkarma ile ilgili durumun ne olacağına ilişkin kamuoyuna bilgiler verildi. Buna göre; Ücretsiz izin maaş desteği uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı devam ediyor mu?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ UZATILDI MI?

Yeni tip corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlerden biriside ekonomi alanındaydı. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İstihdam Kalkanı paketinin detayları belli olmaya başladı. Yeni İstihdam Kalkanı paketine göre; Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek. İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde olacak. Buna göre; ücretsiz izin maaş desteği uzatıldı mı? İşte konuya yönelik tüm bilgiler…