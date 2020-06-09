Zorunlu trafik sigortası hesaplama 2020: Zorunlu trafik sigortası nedir, güncel hesaplama nasıl yapılır?

Araba alma hayali kuran binlerce ve hatta milyonlarca insan bulunmaktadır. Araç sahibi olduktan sonrası da var birde, bunlardan biri araç sahiplerini trafiğe çıktıktan sonra bazı trafik kurallarına uyması gerekmektedir. Her araç sahibinin mutlaka zorunlu trafik sigortası yaptırması şarttır. Trafikte hemen hemen her araç kullanan kişiler belirli bazı kazalar ile karşılaşmaktadır. Araç kullanmasına hâkim olmayan bazı araç sürücüleri tarafından aracınız hasar görebilir. Bu durumu göz önünde bulundurarak sizlerin de zorunlu trafik sigortası yapması önerilmemektedir. Zorunlu trafik sigortası fiyatları nelerdir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Zorunlu trafik sigortası kazada ne kadar öder? İşte detaylar.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI NEDİR?

Araba sahibi olan her araç sahibinin zorunlu trafik sigortası yaptırmasının zorunlu olduğu bir sigorta türü olmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde düzenlenmekte olan bu sigorta çeşidi, araçlarda herhangi bir hasar oluştuğu zaman karşı tarafta oluşabilecek olan maddi ve bedensel zararları üstlenen yararlı bir sigortadır.

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ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI HESAPLAMA

Dünyada ve ülkemizde binlerce ve hatta milyonlarca araç trafiğe çıkmaktadır. Yanlış bir kontrolsüzlükte veya karşıdan gelen araba sürmeyi bilmeyen dikkatsiz kişiler sonucu bazı kazalar meydana gelmektedir. Bu kazalar sonucu aracınız ve kendinizde bazı hasarlar almaktasınızdır. Her araç sahiplerine önerilen zorunlu trafik sigortası ile hem aracınızın hem de kendi can güvenliğiniz için önerilmektedir. Trafik sigortası yaptıran araç sahipleri tarafından çokça merak edilen konulardan birisi, trafik sigortası hesaplama işlemidir. Trafik sigortası hesaplama işlemi yaparken ilk önce;

Aracın model ve markası göz önünde bulundurulmaktadır. Bunun nedeni düşük model aracınızın kaza yapma olanağı daha yüksektir. Daha sonra sürücünün yaşı, deneyimi ve kaza geçmişi de hesaplamada önemli olan konulardandır. Diğer en önemli nokta ise; Yaşadığınız şehirdir. Çünkü zorunlu trafik sigortası hesaplamasında değerlendirme altına alınan en önemli konulardan birisi olmaktadır. Bunun sebebi sigorta şirketleri şehirlere göre kaza oranlarını belirlemektedir. Kaza oranı yüksek şehirler daha fazla sigorta primi ödeyebilmektedirler. Kaza oranı daha düşük olan şehirlerde ise daha düşük sigorta primi ödemesi yapılmaktadır. Bunları göz önüne alarak hesaplama işlemi gerçekleşmektedir.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI

Araç sahibi olan vatandaşlar tarafından merak edilen sorulardan birisi de zorunlu trafik sigortası ne kadar? sorusudur. Zorunlu trafik sigortası 2020 yılı fiyatları şu şekildedir; Otomobiller için, en ucuz trafik sigortası 709 lira bir ücret ile Adıyaman, Aydın, Hatay, Hakkâri, Isparta, Kars, Kastamonu, Muğla, Mardin, Tokat, Trabzon, Uşak olmaktadır. En pahalısı zorunlu trafik sigortası ise 792 lira ile İstanbul olmaktadır.

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ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI KAZADA NE KADAR ÖDER?

Aracınızla kaza yapmış olursanız ise, zorunlu trafik sigortası kapsamında araç grubunuza göre değişen asgari teminat limitlerinden yararlanabilirsiniz.

Zarar gören aracınızın maddi hasar tutarı; Araç Başına Limit 41.000 TL ve kaza Başına Limit 82.000 TL olarak bilinmektedir. Kaza sonucu sağlık sorunları meydana gelen kişiler için; Kişi Başına Limit 410.000 TL, Kaza Başına Limit 2.050.000 TL olarak bilinmektedir.