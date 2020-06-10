Acılı annenin gözyaşları

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 9 yaşından itibaren 9 yıl boyunca akrabası V.T.'nin cinsel istismarına uğrayan Emre Y., geçen sene evlerinin penceresinden atlayarak, intihar etti. Emre Y.'nin intiharından 1 ay önce, ailesine, 2002 yılında evlerinde kalan V.T.'nin 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattığı, V.T. ile yüz yüze gerçekleşen görüşmenin ses kaydıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Emre Y.'nin intiharından sonra gözaltına alınan V.T. tutuklandı ancak 3 ay sonra tahliye edildi. Savcılığın itirazı üzerine V.T., tekrar tutuklandı. Tutuklu sanık V.T. dün görülen 4. duruşmaya, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Sanık avukatlarının ev hapsi ile tahliye talep ettiği duruşma, V.T.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilerek, ertelendi. Duruşma sonrasında, Emre Y.'nin annesi Hülya Oya Y., gözyaşı dökerek baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anne, hastaneye kaldırıldı. Emre Y.'nin ablaları Aslı Nur K., Derya G.ve Zehra Nazlı K. da gözyaşları döktü. Ailenin avukatı, "Yürürlüğe giren infaz yasası ile birlikte cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği bir kez daha vurgulanmış oldu" dedi.