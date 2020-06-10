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'da tartıştığı eşini bıçakladı

'da eşiyle tartışan bir kişi, eşini sokak ortasında bıçakladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.6.2020 16:37 ABONE OL
Avcılar'da tartıştığı eşini bıçakladı

Avcılar Tahtakale Mahallesi Saygın Sokak'ta Hasan Y., iddialara göre maddi nedenlerden dolayı tartıştığı eşi Pakize Y.'yi yanında getirdiği bıçakla sırtından 3 kere bıçakladı. Sokaktaki tekstil atölyesinin çalışanları, Pakize Y.'nin çığlıklarını duyarak yardıma koştu. O sırada olay yerinden kaçmaya başlayan Hasan Y.'yi, atölye çalışanları iki sokak ileride yakaladı ve polis ile sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATİ TEHLİKESİNİN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

O sırada olayın yaşandığı sokaktan geçen bir sağlık çalışanı, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı kadına müdahalede bulundu. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Atölye çalışanları, polis ekiplerine yakaladıkları Hasan Y.'yi teslim etti. Pakize Y. de ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Pakize Y.'nin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan Y.'nin Başakşehir Polis Merkezi'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Avcılar'da tartıştığı eşini bıçakladı
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