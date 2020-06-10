Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören oyuncu, sağlık ekiplerinin 6 saat süren çabasına rağmen dün gece vefat etti. Sanatçının oğlu Alper Atik, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Allah'ım, sevgili kulu olan canım annemi, hiç üzmeden, yormadan yanına aldı. Üzüntümüz acımız tarif edilemez ama huzur buldu anneciğim. Çok zormuş, hep yaşayacaksın bizimle, ailenle, arkadaşlarınla ve hayatına renk kattığın milyonların gönlünde." Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da oyuncunun vefatına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. Ayşegül Atik, alışveriş sonrasında fiş almanın önemine dikkati çekmek için "Önce alışveriş sonra fiş" sloganıyla hazırlanan reklamla hafızalarda yer edinmişti. Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi'nde dersler veren Ayşegül Atik, "En Son Babalar Duyar" dizisinde de rol almıştı. Atik'in cenazesinin, bugün Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.Sanatçının vefat haberinin ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Ah Ayşegül ablam ah, benim Şükran annem ah! Güzel ustam. Mekânın cennet olsun. Mustafan senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı.Hayatıma kattığın güzellikler için teşekkür ederim. Mekânın cennet olsun.Bir ömür geçirdik birlikte. Güldük ağladık... insan gibi insan, sanatçı gibi sanatçıydı... Dostumdu... Yaktı, yıktı ve gitti. Geride anılar... anılar...İçimizi ısıtan bir değerlimizi daha kaybettik. Mekânı cennet olsun.Sevecen, nazik, saygılı ve saygın, iyi kalpli bir ustamızdı. İyi bilirdik. KÜLTÜR-SANAT