Babalar Günü için geri sayım başladı! Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

Her yıl Haziran ayına denk gelen ve hediye arayışı içinde olan çocuklar Babalar Günü için tatlı telaş içerisinde bulunuyor. Geçmişten günümüze çeşitli etkinliklerle kutlanan bu özel gün ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlamıştır. Farklı ve en güzel hediye arayışıyla babalarını mutlu etmek isteyen çocuklar bu özel günün tarihini merak ederken Babalar Günü ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; 2020 Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2020

Dünyanın birçok bölgesinde kutlanan Babalar Günü ne zaman sorusuna yanıt aranırken bugünün özel günlerden biri olması dolasıyla tarihi merak ediliyor. Her yıl Haziran ayının ortalarında kutlanan babalar günü 2020 tarihi için geri sayım başladı. Buna göre; Babalar Günü ne zaman?