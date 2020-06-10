Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir yeni valisi Hasan Şıldak oldu! Yeni Vali Hasan Şıldak kimdir?

yeni valisi Hasan Şıldak oldu! Yeni Vali Hasan Şıldak kimdir?

Dün yayımlanan kararname ile birlikte birçok ilin valisi değişti. Kimi ilin valisi yer değiştirirken, kimi illerimize de ilk defa atanan isimler oldu. İli değişen valiler arasında arasında Hasan Şıldak da yer alıyor. Valisi Hasan Şıldak, bu ilimizde yaşayan ve memleketi Balıkesir olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, atama kararı ile görev şehri değişen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak kimdir ve nereli? Haberimizde, Hasan Şıldak hakkında bilgiler yer alıyor!

Giriş Tarihi: 10.6.2020 11:20 ABONE OL
Balıkesir yeni valisi Hasan Şıldak oldu! Yeni Vali Hasan Şıldak kimdir?

Hasan Şıldak, Balıkesir Valisi olarak atandıktan sonra, birçok vatandaş için merak konusu oldu. Dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları ile birlikte birçok ilimizin valiler değişti. Dikkat çekenler arasında ilk defa vali olarak atanan isimler de yer alıyor. Ancak, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, daha önce Burdur Valisi olarak görev yapıyordu. Peki, Hasan Şıldak kimdir ve memleketi neresidir? İşte, Balıkesir Valisi hakkında detaylar…

Siirt yeni valisi Osman Hacıbektaşoğlu oldu! Yeni Vali Osman Hacıbektaşoğlu kimdir?

HASAN ŞILDAK KİMDİR?

Burdur Valisi Hasan Şıldak, 1969 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Çanakkale Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başlayan Şıldak, evli ve iki çocuk babasıdır.

Nevşehir yeni valisi İnci Sezer Becel oldu! Yeni Vali İnci Sezer Becel kimdir?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir yeni valisi Hasan Şıldak oldu! Yeni Vali Hasan Şıldak kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA