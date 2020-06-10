Balıkesir yeni valisi Hasan Şıldak oldu! Yeni Vali Hasan Şıldak kimdir?

Hasan Şıldak, Balıkesir Valisi olarak atandıktan sonra, birçok vatandaş için merak konusu oldu. Dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları ile birlikte birçok ilimizin valiler değişti. Dikkat çekenler arasında ilk defa vali olarak atanan isimler de yer alıyor. Ancak, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, daha önce Burdur Valisi olarak görev yapıyordu. Peki, Hasan Şıldak kimdir ve memleketi neresidir? İşte, Balıkesir Valisi hakkında detaylar…

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HASAN ŞILDAK KİMDİR?

Burdur Valisi Hasan Şıldak, 1969 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Çanakkale Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başlayan Şıldak, evli ve iki çocuk babasıdır.

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