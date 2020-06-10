Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Günün en çok araştırılan konuları arasında yer alan Bilim Kurulu Toplantısı'na ilişkin detaylar merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirecek ve corona virüsü pandemisi ile ilgili açıklamalar yapacak. Video konferans yönetimi ile yapılacak olan toplantı dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? BAKAN FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından bugün yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısı merakla bekleniyor. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek olan toplantıda ülkemize ve dünyaya dair son gelişmeler vatandaşlara duyurulacak. Bu bağlamda, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

İşte yanıtı!