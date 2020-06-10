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Toplantısı ne zaman, saat kaçta? ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gözler Toplantısı'na çevrildi. Toplantıda hangi kararların alınacağı merakla beklenirken aynı zamanda toplantının ne zaman ve saat kaçta yapılacağına dair araştırmalar başladı. Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte corona virüs ile mücadelede son duruma dair detayların açıklanması bekleniyor. Aynı zamanda toplantıda; tanı ve tedavi konusunda ülkemiz adına yaşanan son gelişmeler de değerlendirilecek. Bu bağlamda; , saat kaçta? ne zaman açıklama yapacak?

Giriş Tarihi: 10.6.2020 12:23 ABONE OL
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Günün en çok araştırılan konuları arasında yer alan Toplantısı'na ilişkin detaylar merak ediliyor. , ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirecek ve corona virüsü pandemisi ile ilgili açıklamalar yapacak. Video konferans yönetimi ile yapılacak olan toplantı dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanı ? , saat kaçta?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? BAKAN FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından bugün yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısı merakla bekleniyor. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek olan toplantıda ülkemize ve dünyaya dair son gelişmeler vatandaşlara duyurulacak. Bu bağlamda, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

İşte yanıtı!

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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
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