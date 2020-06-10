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zanlısı baba ve oğlu, 1 hafta sonra yakalandı

'da, 1 hafta önce çıkan kavgada H.A.'nın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili H.K. ve oğlu A.K., saklandıkları barakada yakalandı. Baba eve oğlu tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.6.2020 12:11 ABONE OL
Cinayet zanlısı baba ve oğlu, 1 hafta sonra yakalandı

Olay, geçen 2 Haziran'da Mamak ilçesinde meydana geldi. Sokak üzerinde çıkan kavgada H.A., kimliği belirsiz kişilerece bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli olarak olay yerindeki bir evde yaşayan H.K. ile oğlu A.K.'yı tespit etti. Polis, 2 şüphelinin olay sonrası evlerini terk ederek, kayıplara karıştığını belirledi. Bunun üzerine bölgedeki Mobese ve güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

610 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Yaklaşık 40 kilometrelik bir alanda 8 mobese, 78 ayrı noktada 113 güvenlik kamerasınca kaydedilen toplam 610 dakikalık görüntü incelendi. Şüphelilerin en son Etimesgut ilçesi Yeşilova mevkiinde olduğunu belirledi. Yaklaşık 200 dönümlük arazide yapılan arama sonucu H.K. ile A.K., saklandıkları barakada yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen baba ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cinayet zanlısı baba ve oğlu, 1 hafta sonra yakalandı
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