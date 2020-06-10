Çocukların gözleri önünde koca dehşeti

İstanbul Fatih'te yaşanan aile içi şiddet olayı bu kadarına da pes dedirtti. Eşiyle tartışan ve evi terk eden genç kadın, çocuklarını görmek için gittiği evde eşi ile karşılaştı. Başlayan tartışma sonucunda şüpheli İbrahim Ç. çocuklarının gözleri önünde Ebru Ç.'nin başına silah dayayarak 'Seni Öldürürüm' diye tehdit etti. Yaşanan şiddet sonrası mahkemeye başvuran kadının şikayeti ardından şüpheli koca hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 27 yaşındaki Ebru Ç. ile 35 yaşındaki İbrahim Ç.'nin resmi nikâhlı oldukları, olay gününden önce aralarında bir tartışma çıktığı ve Ebru Ç.'nin evi terk ettiği kaydedildi.

ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE BAŞINA SİLAH DAYADI

İddianamede, olay günü çocuklarını görmek için müşterek ikametine gelen çiftin yine tartıştığı ve tartışma sırasında şüpheli İbrahim Ç.'nin içeriden aldığı tabanca ile gelerek çocukların önünde karısının başına tabancayı dayayıp 'Seni öldürürüm' dediği belirtildi. Ebru Ç.'nin kendisini çocuklarının yanında başına tabanca dayayarak tehdit eden eşinden şikayetçi olduğu, şikayet ardından İbrahim Ç.'nin savunmasının alındığı kaydedildi.

'SİLAH DEĞİL ANAHTAR' DEDİ AMA…

Şüphelinin alınan savunmasında, müştekiyle tartıştığını ve elinde araba anahtarı olduğunu, silah olmadığını beyan ederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği ifade edildi. Ancak kolluk tutanağına göre, şüpheli İbrahim Ç.'nin siyah renkli kurusıkı tabancayı rızasıyla teslim ettiği, müşterek çocukları Emir Kürşat'ın ifadesinde müştekinin beyanlarını doğruladığı kaydedildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Savcılık, şüpheli kocanın 'Silahla Tehdit' suçundan cezalandırılmasını talep etti. İbrahim Ç. ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.