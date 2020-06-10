Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 10 Haziran 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Deprem Kuşağı sınırları içerisinde yer alan ve 2 aktif fay hattının geçiş doğrultusu üzerinde bulunan Türkiye'de yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı merkez üssüne yakın bölgelerimizde birbirinden farklı şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Önceki günlerde Malatya'da dün gece de İzmir'de meydana gelen depremler sonrasında vatandaşlarımız son depremler ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Durum böyle olunca Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? soruları merak edilerek araştırılıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (10 HAZİRAN 2020)

İşte 10 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…