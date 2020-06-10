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mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve listesi BURADA!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçiş doğrultusunda yer alan ülkemizde yurtiçi ve yurt dışı kaynaklı değişik şiddetlerde son dakika depremleri meydana gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ’da 5.0 şiddetinde ve dün akşam saatlerinde ’de 3.8’lik depremlerin ardından vatandaşlarımız ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. Bu bağlamda mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? soruları üzerinde yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyorlar. İşte en son depremler ile 10 Haziran Kandilli Rasathanesi ve

Giriş Tarihi: 10.6.2020 18:49 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 10 Haziran 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Deprem Kuşağı sınırları içerisinde yer alan ve 2 aktif fay hattının geçiş doğrultusu üzerinde bulunan Türkiye'de yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı merkez üssüne yakın bölgelerimizde birbirinden farklı şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Önceki günlerde Malatya'da dün gece de İzmir'de meydana gelen depremler sonrasında vatandaşlarımız son depremler ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Durum böyle olunca Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? soruları merak edilerek araştırılıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (10 HAZİRAN 2020)

İşte 10 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 10 Haziran 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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