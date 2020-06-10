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‘Devletim çok büyük’

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR Yaşam
Giriş Tarihi: 10.6.2020 ABONE OL
‘Devletim çok büyük’
İngiltere'de yaşayan ve kalp rahatsızlığı bulunan Hasan Pala (67) ambulans uçakla getirildiği Türkiye'de ameliyat edildi. Trabzon'da geçirdiği başarılı kalp ameliyatı sonrası hayata yeniden "merhaba" diyen Pala, "İngiltere'de biraz daha kalsam ölecektim. Devletim beni İngiltere'den ambulans uçak ile Trabzon'a getirdi. Burada sağlığıma kavuştum, devletimiz çok büyük" dedi. Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar cerrahisi uzmanı Doç. Dr Sefer Usta, Pala'nın sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: "Hastamız bize geldiğinde her 3 kalp kapağında bozukluklar vardı. Hastanın 3.5 saat süren başarılı bir ameliyatla kalp AORT kapağını biyolojik kapak ile değiştik. Diğer bozuk olan kapakları ise tamir ederek sağlığına kavuşturduk."
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‘Devletim çok büyük’
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