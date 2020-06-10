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? , ne zaman açılacak? Açıklama geldi mi?

Corona virüsü salgını sürecinden diş hastaneleri de etkilenmişti. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri için diş hastanelerinin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Öte yandan normalleşme süreci ile birlikte gelen açıklamaya göre; acil haller dışında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tamamı Merkezi Hekim Randevu Sistemi MHRS üzerinden randevu alınarak yapılacak. Ağız diş sağlığı hizmetleri için bir, iki ve üç ünit bulunan odalarda sadece tek ünitin kullanılacağı da belirtilmişti. Hal böyle olunca; , ne zaman açılacak? ? şeklindeki soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Buna göre; haberimizin içerisinden dişçiler açık mı kapalı mı sorusunun yanıtına ulaşabilir, konu ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.6.2020 08:56 Son Güncelleme: 10.6.2020 08:56 ABONE OL
Diş hastaneleri ne zaman açılacak? Dişçiler açık mı, ne zaman açılacak? Açıklama geldi mi?

1 Haziran tarihinde normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte ağız ve diş problemi yaşayan vatandaşlar dişçilerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri için iki muayene arasında en az 20 dakika olması gerekirken Sağlık Bakanlığı konuya yönelik açıklamalarda bulundu. MHRS sistemi üzerinden randevu alınarak hizmet verileceği belirtilirken öte yandan özel klinik ve diş hastaneleri ile ilgili açılış tarihine ilişkin bilgiler normalleşme takviminde henüz yer almadı. Buna bağlamda; , ne zaman açılacak? ?

DİŞÇİLER AÇIK MI? DİŞ HASTANELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Şüphesiz ki corona pandemisi sürecinden en fazla etkilenen alanlardan bir tanesi de ağız ve diş sağlığı hizmetleri olmaktadır. Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte ağız ve diş sağlığı problemi yaşayanlar konuya yönelik araştırmalar yapıyorlar. Buna göre; haberimizin içerisinden dişçiler açık mı, diş hastaneleri ne zaman açılacak şeklindeki soruların yanıtları ile detaylarına ulaşabilirsiniz.

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Diş hastaneleri ne zaman açılacak? Dişçiler açık mı, ne zaman açılacak? Açıklama geldi mi?
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