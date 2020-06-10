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'da bir köy karantinaya alındı

'ın Bismil ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.6.2020 18:41 Son Güncelleme: 10.6.2020 18:43 ABONE OL
Diyarbakır'da bir köy karantinaya alındı

İlçeye bağlı Başhan köyünde rahatsızlanan bir kişinin hastanede yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde başka vakalarında görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köyde 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü önlemin alındığı, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması gerektiği bildirildi.

Karantina tedbirleri kapsamında koruyucu kıyafetli jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

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Diyarbakır'da bir köy karantinaya alındı
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