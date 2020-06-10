En mutlu ayrılık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki yıl önce Antalya'da kafadan yapışık dünyaya gelen ve birbirilerinden ayıracak ameliyat için İngiltere'ye gönderilen siyam ikizlerinin sağlıklı şekilde Türkiye'ye döneceğini müjdeledi. "Derman" ve "Yiğit" adı verilen siyam ikizleri, Alanya'da 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi. Ev hanımı Fatma (34) ve turizmci Ömer Evrensel (45) çiftinin ikizlerinin haberi duyulunca Cumhurbaşkanlığı devreye girdi. Benzer ameliyatların gerçekleştirildiği İngiltere'deki Great Ormond Street Hastanesi yetkilileri de aileyle irtibat kuruldu. İkizlir, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü. Aralarında iki Türk doktorun da bulunduğu 42 hekimin yer aldığı ekip, üç büyük operasyon gerçekleştirdi. Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrıldı. Bugün Türkiye'ye dönecek olacak aile, evlatlarını ayrı ayrı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Baba Ömer Evrensel, "Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan ile sağlık ekibi, elimizden tutmasaydı, arkamızda durmasaydı, biz hiçbir şeyi başaramazdık. Bu zorlu süreçte devletimiz hep yanımızdaydı. Çocuklarımı ayrı ayrı görünce sevinçten hüngür hüngür ağladım. Tek hayalimiz buydu, gerçek oldu. Şu an kendi kendilerine oynuyorlar, istediklerini yapıyorlar. Bunları görebilmek o kadar güzel ki. Bağımsız hareket edebiliyorlar" dedi. Anna Fatma Evrensel ise, "Evlatlarıma sarılmayı, kucağıma almayı çok istiyordum ve bu hayalim gerçek oldu, çok mutluyum. Izdırap bitti, o kadar güzel bir duygu ki" diye konuştu.DÜNYAYA yapışık gelen ikizler Derman ve Yiğit, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik ve Rehabilitasyon Kliniği'nde misafir edilecek. SABAH'a açıklama yapan hastanenin başhekimi Aziz Ahmet Surel, ikizler için özel fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanacağını söyledi. İkizlerin bugün Ankara'ya gelmesini beklediklerini gelir gelmez de tedavilerine başlanacağını kaydeden Surel, Derman ve Yiğit'in ameliyatı öncesi ve sonrasında hocaların İngiltere'deki hocalarla iletişim kurduğunu online sistemle sürekli bilgi alışverişi yaptıklarını ifade etti. Surel, "İkizlerimizi en kısa zamanda hızlıca iyileştireceğiz. İkizlerimiz artık Fizik ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar Hoca'ya emanetler" dedi.