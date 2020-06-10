Erol Ayyıldız kimdir? Yeni Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız kaç yaşında ve aslen nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de resmen yayımlandı. Kararnameye göre eski İzmir Kaymakamı Erol Ayyıldız, Eskişehir Valisi olarak atandı. Evli ve üç çocuk babası olan Erol Ayyıldız, 1966 senesinde Giresun'da hayata gelmiştir. İşte Erol Ayyıldız hayatı…
1966 senesinde Giresun 'a bağlı Piraziz İlçesinde dünyaya gelen Ayyıldız, ilk ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.
1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Ayyıldız 'ın daha önce yaptığı görevler sırasıyla şu şekilde:
Erol Ayyıldız evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babasıdır.