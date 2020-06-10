Erol Ayyıldız kimdir? Yeni Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız kaç yaşında ve aslen nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de resmen yayımlandı. Kararnameye göre eski İzmir Kaymakamı Erol Ayyıldız, Eskişehir Valisi olarak atandı. Evli ve üç çocuk babası olan Erol Ayyıldız, 1966 senesinde Giresun'da hayata gelmiştir. İşte Erol Ayyıldız hayatı…

EROL AYYILDIZ KİMDİR? YENİ ESKİŞEHİR VALİSİ EROL AYYILDIZ HAYATI

1966 senesinde Giresun 'a bağlı Piraziz İlçesinde dünyaya gelen Ayyıldız, ilk ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Ayyıldız 'ın daha önce yaptığı görevler sırasıyla şu şekilde:

1992 - 1993 Ordu – Ulubey Kaymakamı,

1993 - 1995 Kahramanmaraş – Ekinözü Kaymakamı,

1995 - 1998 Nevşehir - Kozaklı Kaymakamı,

2000 - 2003 Bitlis Vali Yardımcısı,

2003 - 2006 Rize Çayeli Kaymakamı,

2006 - 2010 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,

2010 - 2011 Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı,

2011 - 2013 Zonguldak Valisi,

2013 - 2016 Aydın Valisi olarak görev yapmıştır.

Erol Ayyıldız evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babasıdır.