Ersin Yazıcı kimdir? Yeni Antalya valisi Ersin Yazıcı kaç yaşında ve nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de resmen yayımlandı. Kararnameye göre eski Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Valisi olarak atandı. Peki, yeni Antalya Valisi Ersin Yazıcı kimdir?
ERSİN YAZICI KİMDİR?
Antalya'nın yeni Valisi Yazıcı, 1969 yılında Düzce Gümüşova da dünyaya geldi.
İlk ve ortaöğretimi sonrası 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Yazıcı, 1991 yılında kaymakam adayı olarak göreve başlangıç yaptı.
Bolu Kaymakam adaylığı yapan Yazıcı sonra İngiltere'de staj yaptı.
Daha sonrasında yaptığı görevler şu şekilde;
- 1995 - 1997 arasında Burdur Karamanlı Kaymakamlığı,
- 1997 - 1999 Artvin Ardanuç Kaymakamlığı,
- 1999 - 2001 Muş Vali Yardımcılığı,
- 2001 - 2003 Nevşehir Vali Yardımcılığı
- 2003 - 2009 arasında sırasıyla, İçişleri Bakanlığı Mali İşler Daire Başkan Yardımcılığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini ve İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü.
- 2009 'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevini yapan Yazıcı, 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Rize Valisi olmuştur
- Yazıcı evli ve 4 çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.