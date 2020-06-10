Ersin Yazıcı kimdir? Yeni Antalya valisi Ersin Yazıcı kaç yaşında ve nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de resmen yayımlandı. Kararnameye göre eski Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Valisi olarak atandı. Peki, yeni Antalya Valisi Ersin Yazıcı kimdir?

ERSİN YAZICI KİMDİR?

Antalya'nın yeni Valisi Yazıcı, 1969 yılında Düzce Gümüşova da dünyaya geldi.

İlk ve ortaöğretimi sonrası 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Yazıcı, 1991 yılında kaymakam adayı olarak göreve başlangıç yaptı.

Bolu Kaymakam adaylığı yapan Yazıcı sonra İngiltere'de staj yaptı.

Daha sonrasında yaptığı görevler şu şekilde;