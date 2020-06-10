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Eski eşini öldüren adam, cezaevinde intihar etti

'in Tire ilçesindeki kan donduran cinayet olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Boşandığı eşi 61 yaşındaki Melek Bağyel'i bıçaklayarak öldüren 66 yaşındaki eski eş Ercüment A. tutuklu bulunduğu cezaevinde eşofmanla kendini asarak intihar etti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.6.2020 15:57 Son Güncelleme: 10.6.2020 16:04 ABONE OL
Eski eşini öldüren adam, cezaevinde intihar etti

İzmir'in Tire ilçesinde, boşandığı Melek Dağyel'i (61) bıçaklayarak öldüren Ercüment A. (66), 92 gündür tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi.

"BEN MUTSUZKEN O MUTLUYDU, HAZMEDEMEDİM"

Tire ilçesi Tahtakale Çarşısı'nda giyim mağazası bulunan Melek Dağyel, 10 Mart günü saat 13.30 sıralarında, iş yerine gelen 1,5 yıl önce boşandığı eşi Ercüment A. tarafından bıçaklandı. Çalışanların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Dağyel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan, aynı gün yakalanıp gözaltına alınan Ercüment A., polisteki ifadesinde, boşandıktan sonra kendisini mutsuz hissettiğini, eşinin ise mutlu olduğunu hazmedemediği için öldürdüğünü söyledi. Ercüment A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ödemiş T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.



92 gündür tutuklu olan Ercüment A., bu sabah kaldığı cezaevinde kendini asarak yaşamına son verdi. Ercüment A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

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Eski eşini öldüren adam, cezaevinde intihar etti
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