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Eymen'in ölümüne neden olan Hanife'nin canlı yayın görüntülerine tepki var

'ta, 'ın (10) hayatını kaybettiği kazayla ilgili tutuklanan hafif ticari aracın sürücüsü hemşire 'ın(43), daha önceden üzerinden araç kullanırken yaptığı canlı yayınlarda trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüler tepki çekti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.6.2020 18:32 Son Güncelleme: 10.6.2020 18:38 ABONE OL
Eymen'in ölümüne neden olan Hanife'nin canlı yayın görüntülerine tepki var

Geçen 8 Haziran'da Zonguldak- Ankara yolunun 8'inci kilometresinde meydana gelen kazada, hemşire Hanife Yılmaz yönetimindeki 67 ED 441 hafif ticari araç ile Cihan Altındağ'ın (44) kullandığı 67 AH 332 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücü Cihan Altındağ ile otomobilde bulunan eşi İlkay Altındağ (40), çocukları Umut Kadir (18) ile hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz yaralandı.

Cihan Altındağ'ın oğlu Eymen Burak Altındağ ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

HESABI KAPATILDI

Hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz, taburcu edildikten sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Devlet hastanesindeki işinden ayrıldıktan sonra sağlık kabini açan hemşire Hanife Yılmaz'ın araç içinde direksiyon başında sosyal medyadan canlı yayın yaptığı anlar tepki çekti.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Hanife Yılmaz'ın görüntüleri tepki toplayınca hesabı yakınları tarafından kapatıldı.

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Eymen'in ölümüne neden olan Hanife'nin canlı yayın görüntülerine tepki var
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