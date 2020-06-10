Gelin ve damadın aracı soyuldu

Adana'da dünya evine giren Sümeyye Buzlucan (23) ve Tahir Bilmez (27) düğünleri öncesi tarihi Taş Köprü ve eski Kız Lisesindeki parkta fotoğraf çektirmeye gitti. Fotoğraf çekiminden sonra aracın yanına gelen gelin ve damat, gelin arabasının kapısının açıldığını ve içinde 11 bin 400 lira değerinde kolye ve 600 liranın bulunduğu çantanın çalındığını gördü. Çiftin ihbarıyla gelen polisler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyince, 2 kişinin aracın yanına gelerek, 5 saniye içinde kapıyı açtıklarını ve çantayı alıp kaçtıklarını gördü. Hırsızlardan çantayı alanın 3 ayrı olaydan aranan Kadir İ.(34), yanındakinin de Umut Ş.(35) olduğu belirlendi. Umut Ş.'nin kuyumcuları dolaşarak altını satmaya çalıştığını öğrenen polis, zanlıları 24 saat geçmeden evlerinde yakaladı. 600 lira para Kadir İ.'nin üzerinde, altılar Umut Ş.'nin sattığı kuyumcuda bulundu.