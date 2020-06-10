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kodu nasıl alınır, ne işe yarıyor? ile işlemi nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı tarafından coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında seyahat yasağı getirilmişti. Salgınla mücadelede olumlu sonuçlar veren ülkemizde normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber yani kodu alınarak iller arası seyahat başlatılmış oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan işlemini adım adım haberimizde derledik. Seyahat edebilmenizi sağlayacak olan bu kod sonrasında SMS olarak kişinin telefon numarasına gönderilmektedir. Buna göre; , nedir, ne işe yarıyor? Hayat Eve Sığar ile HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 10.6.2020 14:17 Son Güncelleme: 10.6.2020 14:18 ABONE OL
HES kodu nasıl alınır, ne işe yarıyor? Hayat Eve Sığar ile HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan kodu artık tüm cep telefonlarında yer alıyor. Tren, otobüs, uçak gibi her türlü seyahatte vatandaşların temin etmesi gereken bu kodun Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabileceği biliniyor. Akıllı telefonlara indirilen Hayat Eve Sığar uygulamasından yapılacak bazı işlemlerin sonucunda kişinin telefonuna da gelecek olan bu kodla vatandaşlar izin belgesine gerek olmaksızın seyahatlerini gerçekleştirecek. Buna göre; , nedir, ne işe yarıyor? Hayat Eve Sığar ile işlemi nasıl yapılır? İşte Hayat Eve Sığar ile HES kodu alma ekranı ve tüm bilgiler…

HES KODU NASIL ALINIR?

Sosyal hayatta normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte tarafından açıklanan HES kodu alma işlemi merak ediliyor. Kod almak isteyenler HES kodu alma işlemi nasıl yapılır merak ederek bilgi edinmek amacıyla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki HES kodu nasıl alınır?

HES KODU ALMA İŞLEMİ

alarak şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Hayat Eve Sığar" akıllı telefon uygulamasını Android telefonlarda Google Play Store'dan İOS işletim sistemli telefonlarda ise AppStore üzerinde indirmeleri gerekmektedir.

İşte tüm detaylar…

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HES kodu nasıl alınır, ne işe yarıyor? Hayat Eve Sığar ile HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?
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