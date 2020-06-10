Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İki kardeş, Cumhurbaşkanı'ndan istedikler tavşana kavuştu

İki kardeş, 'ndan istedikler tavşana kavuştu

'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Mehmet Arslan (13) kardeşiyle birlikte CİMER'e başvurarak, 'ndan tavşan istedi. Durumdan haberdar olan yetkililer bu talebi yerine getirirken, çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.6.2020 13:16 Son Güncelleme: 10.6.2020 13:29 ABONE OL
İki kardeş, Cumhurbaşkanı'ndan istedikler tavşana kavuştu

Nazilli'de, 5 Eylül Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Mehmet Aslan, kardeşi Eymen (4) ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla tavşan istedi. Bunun üzerine harekete geçen Nazilli Vefa ekipleri, temin ettikleri tavşanı Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşayan Arslan'ın evine giderek teslim etti.



Mehmet Aslan, "Koronavirüs nedeniyle kardeşim Eymen ile sokağa çıkamıyoruz. Tavşanımızın olmasını çok istiyorduk. Hayvanları çok seviyoruz. Evimizde kuşumuz ve balığımız vardı. Tavşan için CİMER'e başvuruda bulunarak, Cumhurbaşkanımızdan kardeşim Eymen ile bana bir tavşan gönderilmesini istedik.



Çok kısa bir süre içerisinde başvurumuz kabul olmuş. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gölbaşı’nda, dolunayın gölgesinde sinema keyfi Hobi olarak başladığı iş mesleği oldu Çocukların resimleri çöp kamyonlarını süsledi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İki kardeş, Cumhurbaşkanı'ndan istedikler tavşana kavuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA