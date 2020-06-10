Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da kaçak sigara operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı

'da operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı

'da üreterek piyasaya sürdüğü iddiasıyla 3'ü 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 milyon 5 bin boş makaron ve 5 bin 140 paket sigara ele geçirilirken, sigara kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 araca ise el konuldu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.6.2020 22:29 ABONE OL
İstanbul'da kaçak sigara operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy, Zeytinburnu ve Sancaktepe'de faaliyet yürüten 3 farklı şebekenin, ürettikleri yüklü miktarda kaçak sigarayı piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince çok sayıda adrese düzenlenen 3 operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 2 milyon 5 bin boş makaron ve 5 bin 140 paket sigara ele geçirildi. Ayrıca sigara kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 araca da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarında idari para cezası uygulanan şüphelilerin tamamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da kaçak sigara operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA