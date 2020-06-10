Kastamonu yeni valisi Avni Çakır oldu! Yeni Vali Avni Çakır kimdir?

Avni Çakır, Kastamonu Valisi olarak atandıktan sonra, birçok vatandaş için merak konusu oldu. Dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları ile birlikte birçok ilimizin valiler değişti ancak en çok dikkat çekenler arasında ilk defa vali olarak atanan isimler yer alıyor. Kastamonu Valisi Avni Çakır da, yer değiştirmeyen, yeni atanan valilerden birisi… Peki, Avni Çakır kimdir ve memleketi neresidir? İşte, Kastamonu Valisi hakkında detaylar…

Kastamonu Valisi Avni Çakır kimdir?

1968 yılında Aksaray'da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Aksaray'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Tekirdağ Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Sırası ile Manisa/Selendi ve Bolu/Kıbrısçık ilçesinde Kaymakam Vekilliği, Sivas/Akıncılar, Kars/Akyaka ve Yozgat/Çayıralan ilçelerinde Kaymakamlık görevinde bulundu. 2002 yılında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı. 2003 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. 21 Haziran 2017 tarihli ve 30103 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/261 sayılı kararname ile atandığı Bakanlık I. Hukuk Müşavirliği görevine 28/06/2017 tarihinde başladı.

1992 yılında Kaymakam Adayı iken yabancı dil ve mesleki eğitim amacıyla 8 ay süreli İngiltere'de bulundu. 2010 yılında Mülkiye Başmüfettişi iken İçişleri Bakanlığınca 6 ay süre ile gönderildiği A.B.D.'de Northern Illinois University'de Kamu Yönetimi ve Liderlik konusunda eğitim aldı. Gerek Kaymakamlık gerekse Mülkiye Müfettişliği görevleri sırasında değişik konularda 20'den fazla hizmet içi eğitim çalışmasına katıldı.

Aynı zamanda Türk İdareciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Avni Çakır evli ve 2 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.