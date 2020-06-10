Kent Ormanı’nda vahşet

İstanbul'da Sultangazi Hacı Bektaşi Veli Kent Ormanı'nda dün sabah saat 10.30 sıralarında bir temizlik görevlisi ağaçların arasında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. Yatan kişiyi kontrol eden temizlik görevlisi, adamın boğazı kesilmiş halde öldürüldüğünü gördü. Hemen polisi ve acil sağlık hattını aradı. Olay yerine gelen ekipler ölüm olayını tutanak altına aldı. Bölgeye ulaşan Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da incelemelerde bulundu. Polis, kısa sürede cesedin kimliğini belirledi. Ölen kişinin Ordu nüfusuna kayıtlı 37 yaşındaki Salih Kuzu olduğu açıklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Salih Kuzu'nun ölümünde parmağı olan kişi veya kişileri bulmak için çok yönlü çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki tüm kameraları incelemeye aldı.