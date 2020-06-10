Laboratuvarda karaciğer üretildi

Bilim
insanları
organ naklini
daha da
kolaylaştırmak
için
laboratuvar ortamında organ
geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.
ABD'deki Pittsburgh
Üniversitesi uzmanları bu alanda
önemli bir çalışma yapıyor.
Bilim insanları, laboratuvar ortamında
insan akciğeri geliştirdiklerini
duyurdu. Cilt hücrelerinden
oluşturulan minyatür insan
karaciğerinin başarılı şekilde farelere
de nakledildiği kaydedildi.
Nakil başarılı olursa insan üzerinde
teste başlanacak. 'Kalıcı nitelikte
olmayan' bu organlarla, nakil
bekleyen hastaların dönor bulununcaya
kadar bekleme süresinin
uzatılması hedefleniyor.