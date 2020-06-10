Laboratuvarda karaciğer üretildi

Biliminsanlarıorgan naklinidaha dakolaylaştırmakiçinlaboratuvar ortamında organgeliştirme çalışmalarını sürdürüyor.ABD'deki PittsburghÜniversitesi uzmanları bu alandaönemli bir çalışma yapıyor.Bilim insanları, laboratuvar ortamındainsan akciğeri geliştirdikleriniduyurdu. Cilt hücrelerindenoluşturulan minyatür insankaraciğerinin başarılı şekilde farelerede nakledildiği kaydedildi.Nakil başarılı olursa insan üzerindeteste başlanacak. 'Kalıcı nitelikteolmayan' bu organlarla, nakilbekleyen hastaların dönor bulununcayakadar bekleme süresininuzatılması hedefleniyor.