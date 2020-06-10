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Laboratuvarda üretildi

Giriş Tarihi: 10.6.2020 ABONE OL
Laboratuvarda karaciğer üretildi
Bilim insanları organ naklini daha da kolaylaştırmak için laboratuvar ortamında organ geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi uzmanları bu alanda önemli bir çalışma yapıyor. Bilim insanları, laboratuvar ortamında insan akciğeri geliştirdiklerini duyurdu. Cilt hücrelerinden oluşturulan minyatür insan karaciğerinin başarılı şekilde farelere de nakledildiği kaydedildi. Nakil başarılı olursa insan üzerinde teste başlanacak. 'Kalıcı nitelikte olmayan' bu organlarla, nakil bekleyen hastaların dönor bulununcaya kadar bekleme süresinin uzatılması hedefleniyor.
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Laboratuvarda karaciğer üretildi
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