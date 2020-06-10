Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri, hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?

Ülkemizde corona virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe ve maske takmanın önemine vurgu yapılıyor. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine girilmesiyle kafe, restoran ve spor yerleri gibi birçok işletme açılmıştı. Salgınla mücadelede açılan yerlerde maske takma zorunluluğu bulunuyor. Market, hastane veya eczane gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar maske takma zorunluluğu olan illeri merak ediyor. Buna göre; Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri, cezası ne kadar? Hangi illerde maske takmak zorunlu?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ?

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok tedbir alınmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde; Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır. Peki Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?