Minik Aysima doktor babasına kavuştu

Koronavirüs ile mücadelede en ön safta hizmet veren sağlık çalışanları bu süreçte ailelerinden ve çocuklarından uzun süre ayrı kaldı. Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Yusuf Sağlam da 20 aylık kızı Aysima'ya günlerce sarılamadı. Eve her geldiğinde babasını kapıda karşılayan Aysima, sarılamayınca hayal kırıklığına uğruyordu.Aysima ile babası normalleşme sürecinde uzun bir aradan sonra kucaklaştı. SABAH'a duygularını anlatan Dr. Yusuf Sağlam, "Malum salgın süreci başlayınca bizler de herkes gibi tedbirlerimizi aldık. Ben laboratuvarda görevli uzman doktorum. Nöbetlerimiz oldu. 10-15 gün kadar eve hiç gidemedim. Eve gittiğimde de kızıma dokunamadım. Sonuçta hastane ortamı. En riskli yer. Aysima hergün beni kapıda bekliyordu. Açar açmaz bana doğru gelse de ona dokunmadan pas geçmek zorunda kalıyordum. Artık üzülmeye başlamıştı" ifadelerini kullandı."Normalleşme süreciyle birlikte yine önlemlerimi alarak artık ona sarılmaya başladım" diyen Dr. Sağlam, "Bu süreçte sağlıkçılar olarak çok fedakarlık yaptık. Şu an ülkemizde salgın kontrol altında. Kurallara uyalım emeğimiz boşa gitmesin. Kurallara uyalım ki sevdiklerimizi koruyalım" dedi.