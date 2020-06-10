ÖSYM sınav takviminde yer alan MSÜ sınavlarına girişte adaylar fiziki yeterlilik sınavına tabi tutuluyorlar. Adaylar sınav çalışmalarına hız kazandırırken fiziki yeterlilik sınavında idman kadar beslenme de çok önemi bir yere sahip oluyor. Adayların Fiziki Yeterlilik Testinden geçebilmeleri için 5 branşın 4'ünden en az birer puan almaları gerekmektedir. Hem kadın hem erkek için boy sınırı vardır. Buna göre; MSÜ fiziki yeterlilik şartları nelerdir? MSÜ fiziki yeterlilik sınavına kimler katılabilir?

MSÜ FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ NEDİR?

Fiziki yeterlilik testi, adayın askerliğe fiziksel olarak elverişli olup olmadığını belirlemek için uygulanır. Beş farklı branşta uygulanan fiziki yeterlilik testinde adayların her branştan en az 1 puan alması gerekir. İki veya daha fazla branşta puan almayı başaramayan adaylar başarısız sayılırlar.

MSÜ FİZİKİ YETERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR, KİMLER KATILABİLİR?

Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına hazırlanan adaylar için fiziki yeterlilik şartı bulunuyor. Askeri personel kadrosunda yer almak isteyen adaylar fiziki yeterlilik şartlarını taşıdıkları sürece başarılı sayılırlar.

MSÜ Fiziki Yeterlilik Şartları arasında adaylar; 400 m koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks branşlarında teste tabi tutulurlar. Fiziki Yeterlilik Testinden geçebilmeleri için 5 branşın 4'ünden en az birer puan almaları gerekmektedir.

Adaylar "0" puan aldıkları her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyen adayların, itirazlarını aynı gün içerisinde seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden yapmaları gerekir.

Fiziki yeterlilik testi, adayın askerliğe fiziksel olarak elverişli olup olmadığını belirlemek için uygulanır. Beş farklı branşta uygulanan fiziki yeterlilik testinde adayların her branştan en az 1 puan alması gerekir. İki veya daha fazla branşta puan almayı başaramayan adaylar başarısız sayılırlar.

Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları 165 cm -190 cm (dâhil) arasında olacaktır.