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'da boş araziye hafriyat döken iki kişiye para cezası

'nın ilçesinde çuvallarla boş araziye hafriyat döktükleri anlar görüntülenen 2 kişiye para cezası uygulandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.6.2020 17:54 ABONE OL
Muğla'da boş araziye hafriyat döken iki kişiye para cezası

Gümüşlük Mahallesi'nde kapalı kasa kamyonete hafriyat çuvallarını yükleyen iki kişi, Koyunbaba mevkisindeki boş araziye geldi. Hafriyat çuvallarının boş araziye döküldüğünü fark eden bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE GELEN ZABITA EKİPLERİ...

İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, çekilen görüntülerden ulaştığı söz konusu iki kişiye para cezası uyguladı. Dökülen hafriyat ise bölgeden toplatıldı. Öte yandan hafriyat dökülen alanın fotoğrafları, belediyenin sosyal medya hesabından "öncesi" ve "sonrası" başlığıyla paylaşıldı.

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Muğla'da boş araziye hafriyat döken iki kişiye para cezası
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