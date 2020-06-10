Otostop çeken 17 yaşındaki gencin hayatı kabusa döndü!

İstanbul Arnavutköy'de otostop çeken 17 yaşındaki gencin hayatı bir anda kâbusa döndü. Kendisini araca alan 67 yaşındaki Ahmet K., F.Ç. isimli mağduru bir anda boş bir araziye götürdü. Burada F.Ç.'ye cinsel saldırıda bulunan Ahmet K., olaydan sonra defalarca mağduru arayıp şantaj yaparak yeniden cinsel istismarda bulundu. F.Ç. polisler tarafından farkedilince gerçek ortaya çıktı. Şüpheli Ahmet K. hakkında iddianame düzenlendi.

OTOSTOP ÇEKERKEN YOLDAN ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet K.'nın 17 yaşındaki mağdur F.Ç.'yi yolda otostop çekerken gördüğü, yanında durarak "Gel seni eve götüreyim" dediği, ardından da F.Ç.'nin şüphelinin aracına bindiği kaydedildi.

Ancak yolda gittikleri esnada şüphelinin bir anda mağduru ormanlık alanda boş bir araziye götürdüğü, bu sırada aracın kapılarını kilitlediği ve burada F.Ç.'ye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Mağdur F.Ç.'nin aracın kapılarını açamadığı için kaçamadığı, bağırdığı ancak sesini kimsenin duymadığı, şüphelinin mağdur çocuğun direnmemesi için boğazını sıkarak mağdur çocuğa "Durmazsan ve bağırmaya devam edersen seni öldürürüm" dediği ifade edildi.

Burada mağdura cinsel istismarda bulunan Ahmet K., "Bunu birine söylersen seni öldürürüm ve sana yaptıklarımı herkese yayarım" diyerek mağduru tehdit ettiği ve mağdur çocuğu orada bırakıp aracıyla gittiği kaydedildi.

ŞANTAJ DOLU MESAJ

İddianamede, skandal olayın burada da bitmediği, daha sonra şüphelinin F.Ç.'yi aradığı, telefonu açmayan mağdur çocuğa "Bir daha gelmezsen elimde görüntülerin var, bunları ailene ve herkese yayarım" diye mesaj attığı ifade edildi.

TEHDİT ETTİ

Hazırlanan iddianamede, okul çıkışında da arayan şüpheliden korkan mağdurun tekrar aracına bindiği, şüphelinin mağduru yine aynı yere götürdüğü, yine cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı, ancak mağdur çocuğun bu sefer şüphelinin elinden kaçmayı başardığı, bunun üzerine şüphelinin mağdur çocuğa "Tekrar görüşeceğiz" dediği kaydedildi.

18 Şubat günü Ahmet K.'nın F.Ç.'yi aradığı, F.Ç. telefonu açmayınca "Aç telefonu" diye mesaj yazdığı kaydedilen iddianamede, F.Ç.'nin telefonu açması ardından şüphelinin şantajda bulunduğu, bunun üzerine mağdur çocuğun yine şüphelinin aracına bindiği ve yine aynı araziye gittikleri kaydedildi. Bu kez mağdur çocuğun yeniden Ahmet K.'nın elinden kaçtığı belirtildi.

İddianamede, 20 Şubat günü yeniden zorla buluşan mağdur ve şüphelinin aynı noktaya gittikleri, bu sırada şüphelinin polisleri gördüğü ve mağdura "Ormana git saklan, polisler seni bulursa ailen öğrenir" diye korkutarak mağdurun kaçmasını sağladığı, o sırada da polis ekiplerinin mağdur çocuğu fark ederek yakaladığı anlatıldı. Olayın bu şekilde ortaya çıktığı belirtildi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Şüphelinin alınan savunmasında korsan taksicilik yaptığı için mağdur çocuğu yaklaşık 2 yıldır tanıdığını, 20 Şubat günü mağdur çocuğu cadde üzerinde el kaldırırken gördüğünü ve durduğunu, Bolluca Mahallesi'ne gelince mağdur çocuğun 'aracı ben kullanayım' dediğini, çok ısrar edince aracı kullanması için verdiğini, yol bitince dönmeye çalıştıkları esnada polisleri gördüklerini iddia etti. F.Ç.'nin araçtan inerek kaçmaya başladığını, suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

Savcılıkça incelenen deliller kapsamında şüpheli Ahmet K.'nın F.Ç.'yi başka bir isimle telefonuna kaydettiği, defalarca mağduru aradığı belirlendi.

Savcılıkça, "Her ne kadar şüpheli üzerine atılı suçu kabul etmese de mağdur çocuk ile şüpheliye ait araçta yakalanmaları üzerine olayın ortaya çıkışı nazara alındığında, mağdur çocuğun ve ailesinin şüpheli ile arasında herhangi bir husumetin bulunmadığı, mağdur çocuk ile aralarındaki yaş farkı da nazara alındığında şüphelinin mağdur ile kurduğu yakınlığın, mesaj atıp aramasının hayatın olağan akışında değerlendirilmediği, mağdur çocuğun beyanlarına itibar edildiği, şüphelinin üzerine atılı müsnet suçları işlediği hususunda yapılan soruşturma sonucu toplanan tüm delillerle yeterli mahiyette şüphenin oluştuğu anlaşılmakla" denildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Şüpheli Ahmet K.'nın 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı', 'Çocuğun Cinsel İstismarı', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Şantaj' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.