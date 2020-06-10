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Sahte altınla kuyumcuları dolandıran sevgililer yakalandı

'da, sahte bilezik ve küpe satarak kuyumcuları dolandıran iki sevgili, Kahramanmaraş'ta yakalandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.6.2020 15:22 ABONE OL
Sahte altınla kuyumcuları dolandıran sevgililer yakalandı

Adıyaman kent merkezi ile Kahta ilçesinde kuyumculara sahte bilezik ve küpe satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelilerin sevgili olan Z.G. ve A.E. olduğunu saptadı.

6 SAHTE KÜPE İLE 7 BİN LİRA PARA...

Polis, şüphelilerin Kahramanmaraş'ta olduklarını belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, iki sevgiliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 6 sahte küpe ile 7 bin lira para ele geçirildi. Adıyaman'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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Sahte altınla kuyumcuları dolandıran sevgililer yakalandı
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