Şans Topu 10 Haziran çekiliş sonuçları açıklanıyor... Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi Şans Topu 10 Haziran çekilişi sonuçları ile sona erecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftada bir kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 10 Haziran MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

Şans Topu 10 Haziran çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te yapılacak ve sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz çarşamba gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen iki kişi olmuş ve büyük ikramiye 406.656,15 TL kazandırmıştı.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Haberimizden, 10 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar hakkında bilgi edinebilir, MPİ bilet sorgulama ekranı ile bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

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ŞANS TOPU 10 HAZİRAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişinin 991. hafta çekilişi birazdan yapılacak ve sonuçları açıklanacak. Haftanın kazanan numaraları için haberimizi takipte kalın.

Geçtiğimiz haftanın kazanan numaraları şu şekilde idi: 06, 07, 09, 23, 32 + 01

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.