Siirt yeni valisi Osman Hacıbektaşoğlu oldu! Yeni Vali Osman Hacıbektaşoğlu kimdir?

Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Valisi olarak atandıktan sonra, birçok vatandaş için merak konusu oldu. Dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları ile birlikte birçok ilimizin valiler değişti ancak en çok dikkat çekenler arasında ilk defa vali olarak atanan isimler yer alıyor. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da, yer değiştirmeyen, yeni atanan valilerden birisi… Peki, Osman Hacıbektaşoğlu kimdir ve memleketi neresidir? İşte, Siirt Valisi hakkında detaylar…

SİİRT VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU KİMDİR?

21/04/1968 tarihinde Trabzon İli Of İlçesinde doğmuştur. İlk, Orta ve Lise tahsilini Of İlçesinde tamamladıktan sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

1993 yılında açılan Kaymakamlık sınavında başarılı olarak, 10 Mayıs 1994 tarihinde Trabzon Kaymakam Adayı olarak memuriyete başlamıştır. 1997 yılında Kaymakamlık stajını üstün başarı ile tamamlamıştır. Kaymakamlık stajı programı dâhilinde 1996 yılında 6 ay süre ile Aksaray Ortaköy Kaymakam vekilliği görevini yapmıştır. Daha sonra sırası ile Amasya Hamamözü Kaymakamlığı (1997-1999), Siirt Baykan Kaymakamlığı (1999-2001), Kars Valiliği Vali Yardımcılığı (2001-2003), Bilecik Osmaneli Kaymakamlığı (2003-2006), Bitlis Tatvan Kaymakamlığı (2006-2008) ve Burdur Bucak Kaymakamlığı (2008-2013) görevlerinde bulunmuştur.

2013 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Göç Politika ve Projeleri Daire Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atanmıştır. 2014 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

21.06.2017 tarih ve 2017/260 sayılı Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Osman HACIBEKTAŞOĞLU, İngilizce bilmektedir.