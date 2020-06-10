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, ? , tiyatro ve gösteri merkezlerinin açılış tarihi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yüz yüze olarak gerçekleştirilen kabine toplantısı kararlarında , tiyatro ve gösteri merkezleri ne zaman açılacağı belli oldu. Coronavirüs sebebiyle mart ayından itibaren kapalı tutulan işletme yerleri tek tek açılmaya başladı. , tiyatro ve gösteri merkezleri çalışanları ve bu kurumları işleten sahipleri sinema, ? Sorusuna yanıt ararken kültür sanat faaliyetlerinin açılış tarihine yönelik güncel açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Buna göre; Sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri ne zaman açılacak, hangi tarihte? Sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinin açılış tarihi ne zaman?

Giriş Tarihi: 10.6.2020 12:12 ABONE OL
Sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri ne zaman açılacak? Sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinin açılış tarihi belli oldu mu?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı. Normalleşme adımlarının sosyal hayatta etkisinin başlamasıyla birlikte , tiyatro ve gösteri merkezleri ne zaman açılacağı sorusu da yanıt bulmuş oldu. Salgın süreci boyunca kapalı olan işletmeler tek tek açılırken bazı yerler hakkında karar çıkmamıştı. 9 Haziran tarihinde gelen son dakika açıklamasıyla birlikte , tiyatro ve gösteri merkezlerinin açılma tarihi netlik kazandı. Buna göre; Sinema, ? Sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinin açılış tarihi belli oldu mu?

SİNEMA, TİYATRO VE GÖSTERİ MERKEZLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsüne ilişkin uygulanmaya başlayan normalleşme planlarına göre işletmeler tek tek açılmaya başladı. Kültür sanat faaliyetlerinden sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinin de açılış tarihi belli oldu. Buna göre, sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri ne zaman açılacak?

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Sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri ne zaman açılacak? Sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinin açılış tarihi belli oldu mu?
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